Мера Мелітополя звільнили з ворожого полону

Мера Мелітополя звільнили з полону

Українські спецназівці успішно провели операцію зі звільнення з полону міського голови Мелітополя Івана Федорова, йдеться в заяві заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко в Telegram.

Українські спецпризначенці успішно провели операцію зі звільнення з полону міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Що кажуть у МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зробив заяву щодо викрадення Івана Федорова, мера Мелітополя, яке сталося 11 березня.

"Десять озброєних окупантів прийшли на засідання Координаційної ради міста Мелітополя. Вони забрали мера міста, наділи йому на голову поліетиленовий пакет і вивезли в невідомому напрямку. Ми розцінюємо ці дії як тероризм.

Місто Мелітополь є українським, окупанти бачать, що люди не хочуть з ними співпрацювати, то вдаються до терористичних дій", - зазначив Антон Геращенко.

Відзначити, у Мелітополі окупанти закликають містян дивитися російські новини.

Людям роздали список російських telegram-каналів, які, на їхню думку, потрібно читати. Однак українська влада неодноразово закликала людей у всіх куточках країни не вірити окупантам.

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