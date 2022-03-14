З'ясувалося, де зараз перебуває викрадений мер Мелітополя

Мера Мелітополя перевезли до Луганська

Російські окупанти тримають викраденого мера Мелітополя Івана Федорова в захопленому Луганську. Про долю міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва поки немає інформації.

"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську", - написав у своєму Telegram Старух.

За його словами, окупанти інкримінують Федорову справу про "тероризм".

Голова ОДА додав, що мер Дніпрорудного Євген Матвєєв теж перебуває в полоні окупантів. Однак його доля поки що не відома.

Зазначимо, 11 березня в Мелітополі група окупантів викрала мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.

Що кажуть у МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зробив заяву щодо викрадення Івана Федорова, мера Мелітополя, яке сталося 11 березня.

"Десять озброєних окупантів прийшли на засідання Координаційної ради міста Мелітополя. Вони забрали мера міста, наділи йому на голову поліетиленовий пакет і вивезли в невідомому напрямку. Ми розцінюємо ці дії як тероризм.

Місто Мелітополь є українським, окупанти бачать, що люди не хочуть з ними співпрацювати, то вдаються до терористичних дій", - зазначив Антон Геращенко.

Відзначити, у Мелітополі окупанти закликають городян дивитися російські новини.

Людям роздали список російських telegram-каналів, які, на їхню думку, потрібно читати. Однак українська влада неодноразово закликала людей у всіх куточках країни не вірити окупантам.