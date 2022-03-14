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Страшний план кадирівців: хочуть викрасти українських дітей

14 березня 2022, 00:17

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, Рамзан Кадиров зараз особисто приїхав в Україну.

Рамзан Кадиров
Рамзан Кадиров хоче викрасти українських дітей / відкриті джерела

Кадирівці хотіли викрасти дітей з дитячого будинку на Київщині. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виклав на своєму Телеграм-каналі.

На кадрах відео, Кадиров заслуховує звіт свого спецназу про виконання операції із захоплення українських дітей. Глава Чечні і троє спецназівців знаходяться в темному приміщенні. Один з них пояснює, чому план зірвався.

"Підхід до цього дитячого будинку був виконаний. Та стратегія, яку ви нам сказали, вона спрацювала на 100%. Ми не стали робити зачистку цього села. Не стали заходити з флангів, робити розвідку, а відразу, по нахабному, на швидкості підійшли прямо до цього дитячого будинку. Швидко його заблокували, проникли всередину, але на жаль дітей там не виявилося", - розповідає найманець Кадирову.

Всередині, за словами окупанта, вони виявили тільки двох нянечок, а дітей встигли евакуювати.

"Ми запізнилися буквально на кілька годин. СБУшники під виглядом "Червоного Хреста" ввечері підігнали машини. Були зі зброєю. Загнали всіх дітей в ці автобуси і відвезли до Києва", - додав найманець.

Сам Кадиров звіт слухав мовчки. А в кінці перепитав, чи дійсно від точки, де розміщений згаданий дитячий будинок, до української столиці - всього 7 кілометрів - і отримав ствердну відповідь.

"Кадиров приїхав в Україну і перше, що вони планують операцію з викрадення дітей з дитячого будинку... У цьому все суть кадирівщини: викрадення, тортури, залякування і позерство для соціальних мереж. Дітей з дитбудинку мабуть хотіли використовувати для чергового запису ПР відеоролика Кадирова", - вважає Геращенко.

Нагадаємо, у США заявили, що бомбардування Яворівського полігону біля Львова може свідчити про розчарування президента РФ Володимира Путіна військовим вторгненням в Україну.

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