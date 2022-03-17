Стало відомо, як мера Мелітополя витягли з полону

Міський голова був у блокаді окупантів п'ять днів.
Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.
"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону... За нього Росія отримала 9 своїх полонених солдатів 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких, за словами Міноборони РФ, в Україні немає", - заявила прессекретар глави ВП Даша Заривна в ефірі українського телебачення.
За її словами, Федорова більше 5 днів тримали окупанти і тортурами схиляли до співпраці, але він не погоджувався.
Нагадаємо, десять озброєних окупантів прийшли на засідання Координаційної ради міста Мелітополя. Вони забрали мера міста, наділи йому на голову поліетиленовий пакет і вивезли в невідомому напрямку.
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Автор: Уляна Поліщук