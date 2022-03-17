Зеленський нагородив звільненого з полону мера Мелітополя орденом

Глава держави висловив упевненість, що окупація Мелітополя тимчасова і незабаром над містом знову піднімуть український прапор.
Президент України Володимир Зеленський нагородив мера Мелітополя Івана Федорова орденом "За мужність" третього ступеня. Вчора Федорова звільнили з російського полону, в який він потрапив через відмову співпрацювати з окупантами, повідомляє Офіс президента.
"З поверненням! Україна своїх в біді не залишає", - сказав Зеленський, вручаючи орден Федорову, і побажав якнайшвидшого відновлення та повернення до роботи.
Глава держави висловив упевненість, що окупація Мелітополя тимчасова і незабаром над містом знову піднімуть український прапор.
Нагадаємо, десять озброєних окупантів прийшли на засідання Координаційної ради міста Мелітополя. Вони забрали мера міста, наділи йому на голову поліетиленовий пакет і вивезли в невідомому напрямку.
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