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ЗСУ знищили під Мелітополем близько 200 одиниць техніки та ворожий штаб

14 березня 2022, 00:06

У результаті артудару також був знищений штаб з командуванням окупантів під Мелітополем.

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ЗСУ розбили ворога під Мелітополем / фото ЗСУ

ЗСУ завдали артилерійського удару по скупченню ворожої техніки під Мелітополем. В результаті знищено близько 200 машин і штаб окупантів, йдеться в пості радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

За його словами, ЗСУ завдали артилерійського удару по противнику під Василівською (Запорізька область) близько 2,5 години тому. Тут, в районі Мелітополя, окупанти накопичили вже близько 200 одиниць техніки.

"Техніка була вщент розбита нашою артилерією", - уточнив Геращенко.

Він додав, що в результаті артудару також був знищений штаб з командуванням окупантів під Мелітополем.

Інформацію про знищення скупчення ворожої техніки під Мелітополем підтвердив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

"200 одиниць техніки в Мелітополі, розфігаченої і взятої в оточення - це найкращий подарунок!" - написав Кім у своєму Telegram, у якого сьогодні день народження.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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війна в Україні МВД ЗСУ новини Мелітополя Антон Геращенко військова агресія РФ Віталій Кім
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