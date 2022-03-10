Російські загарбники викрали депутатку Запорізької обласної ради

Жінку відвезли у невідомому напрямку. Також у її домі провели обшук, під час якого вилучили телефони.
Окупанти зі зброєю увірвалися в будинок депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової. Жінку викрали і відвезли у невідомому напрямку.
Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у Facebook.
За його словами, озброєні люди в російській військовій формі вдерлися в будинок депутатки о 06:00 у четвер, 10 березня.
"Сьогодні (10 березня – ред.) у Мелітополі о 6-ій ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку", – написав Барієв.
Він зазначив, що в будинку Ібрагімової провели обшук, під час якого вилучили телефони.
Нагадаємо, радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що війна в Україні завершиться, коли українські захисники знищать більшу частину російської армії. В іншому випадку "ми нічого не досягнемо".
Також повідомлялося, що як мінімум 39 російських регіонів, згідно з офіційними даними, отримали з України тіла загиблих військових.
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