На РФ очікує крах вже за декілька місяців: Путіну показали, що буде з економікою через санкції - ЗМІ

Путін дізнався про колосальний удар санкцій Заходу по Росії / Reuters

Представники "економічного блоку" уряду Росії на нараді показали главі Кремля Володимиру Путіну графіки про стан економіки. У документах зазначено, що держава не зможе нормально функціонувати в умовах нових санкцій Заходу. Причому запасів міцності вистачить тільки на декілька місяців.

Як повідомляє видання Медуза з посиланням на наближені до Адміністрації президента і уряду РФ джерела, Путіну показали графіки економічного стану країни. Згідно з даними з документів, стверджує один з інсайдерів, "хоч якось нормально жити країна під такими санкціями не зможе".читайте такожОточення Путіна може його вбити або відсторонити від влади - колишній глава розвідки Британії

Крім того, наголошується, що запасів міцності економіки вистачить приблизно на декілька місяців. Ніхто не знає, якою ситуація буде надалі, але, швидше за все, все буде дуже погано.

"[В уряді] йдуть наради по різних галузях приблизно одного змісту: на старих запасах протриматися можна декілька місяців. Що буде потім, якщо не будуть зняті хоч якісь санкції, не зрозуміло нікому. Вірніше, зрозуміло, що все буде дуже погано. Почнуться інфраструктурні проблеми, проблеми з транспортом", - підкреслює близьке до російського уряду джерело журналістів.

Санкції Заходу проти Росії

Президент України Володимир Зеленський сказав, що зняття санкцій з Росії неможливе допоки, доки не завершиться війна Москви проти Києва. Україна повинна повернути своє, треба відновити справедливість.

Радник керівника МВС Вадим Денисенко раніше заявив, що нові санкції щодо Росії важливі, але вони не зможуть розтрощити режим Володимира Путіна. Причиною тому є забезпечення доходів російського бюджету від продажу нафти й газу. На його думку, для того щоб змінити ситуацію, потрібно заборонити купувати нафту у Москви.

Крім того, Денисенко заявив, що у Кремлі почалися внутрішньоелітні розбірки, які супроводжуються тиском на Путіна. Тому він вже ізолювався. Найближчим часом може розпочатися газова війна Росії та Заходу.

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