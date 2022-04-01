США впроваджують нові санкції проти Росії та Білорусі

США готують нові санкції проти РФ і Білорусі / regnum.ru

США готують нові санкції проти Російської Федерації та Білорусі. Цього ж разу обмеження торкнуться 120 компаній, сказав директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Санкції будуть спрямовані на те, аби відсікти компанії від високих технологій.

"Найближчими днями Міністерство торгівлі зробить подальші дії щодо погіршення позицій російського оборонного, аерокосмічного і морського секторів, додавши до списку санкцій ще 120 організацій з Росії та Білорусі", - заявила Бедінгфілдов.

Також вона додала, що кількість компаній доданих до списку санкцій перевищить 200.

За словами директора з комунікацій Білого дому, юридичні особи не зможуть отримувати високі технології США без ліцензії, в якій у більшості, якщо ж і не завжди, їм буде відмовлено.

"Ми не дозволимо їм купувати західні технології і обходити наші жорсткі санкції. Ми розширюємо свої повноваження щодо введення санкцій щодо додаткових секторів російської економіки, важливих для Путіна, включаючи аерокосмічну, морську та електронну галузі", - додала Бедінгфілд.

Санкції проти Росії

29 березня стало відомо, що США і союзники планують ввести нові санкції проти секторів російської економіки, які відіграють вирішальне значення у підтримці її вторгнення в Україну. Метою є ланцюги поставок.

Як заявив профільний заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в ході виступу в Лондоні, розширення санкцій повинно було спрямоване на підрив "здатності Кремля управляти своєю військовою машиною".

Тим часом президент Володимир Зеленський підкреслив, що переговори України з Росією про припинення вогню не вплинуть на зняття міжнародних санкцій, введених проти країни-агресора.

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