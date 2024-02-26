Окупанти скинули авіабомби на Сумщину: загинуло подружжя

У ніч на 26 лютого російські окупанти завдали авіаудар керованими авіабомбами по Юнаківській громаді Сумської області. В результаті загинула подружня пара.
Як повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації, авіаналіт окупанти влаштували о 2 годині 15 хвилин 26 лютого. Всього було зафіксовано чотири вибухи.
"Російські терористи в черговий раз скоїли жахливий злочин проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 26 лютого, о 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, в результаті авіаудару загинули дві людини — подружжя, яке перебувало вдома.
Зруйновано один приватний житловий будинок, ще п'ять - пошкоджено. На місці працюють всі необхідні служби.
Дивіться відео - Наслідки авіаудару РФ по Сумщині:
Атака на Дніпро і Харків в ніч на 26 лютого
У ніч з 24 на 25 лютого російські окупанти атакували Дніпро і Харків. Жителі двох міст чули вибухи.
Внаслідок удару РФ по Дніпру пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Постраждали чотири людини.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківському району ракетами С-300 з території Бєлгорода. На даний момент інформації про постраждалих не надходило.
У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну сімома ракетами різних типів і 14 ударними безпілотниками "Shahed". Захисникам українського неба вдалося знищити дев'ять дронів і три керовані авіаційні ракети Х-59.
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