Окупанти скинули авіабомби на Сумщину: загинуло подружжя

Авіаналіт російські загарбники влаштували о 2 годині 15 хвилин 26 лютого. Всього було зафіксовано чотири вибухи.

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Авіаудар по Сумській області окупанти завдали вночі 26 лютого / Колаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA

У ніч на 26 лютого російські окупанти завдали авіаудар керованими авіабомбами по Юнаківській громаді Сумської області. В результаті загинула подружня пара.

Як повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації, авіаналіт окупанти влаштували о 2 годині 15 хвилин 26 лютого. Всього було зафіксовано чотири вибухи.

Юнаківська громада Сумської області / google.com/maps

"Російські терористи в черговий раз скоїли жахливий злочин проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 26 лютого, о 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби", - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, в результаті авіаудару загинули дві людини — подружжя, яке перебувало вдома.

Зруйновано один приватний житловий будинок, ще п'ять - пошкоджено. На місці працюють всі необхідні служби.

Дивіться відео - Наслідки авіаудару РФ по Сумщині:

Атака на Дніпро і Харків в ніч на 26 лютого

У ніч з 24 на 25 лютого російські окупанти атакували Дніпро і Харків. Жителі двох міст чули вибухи.

Внаслідок удару РФ по Дніпру пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Постраждали чотири людини.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківському району ракетами С-300 з території Бєлгорода. На даний момент інформації про постраждалих не надходило.

У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну сімома ракетами різних типів і 14 ударними безпілотниками "Shahed". Захисникам українського неба вдалося знищити дев'ять дронів і три керовані авіаційні ракети Х-59.

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