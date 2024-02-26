Ракетно-дроновий удар по Україні: сили ППО знищили 9 "Шахедів" і 3 ракети Х-59

Окупанти застосували для атаки по Україні сім ракет різних типів і 14 ударних безпілотників "Shahed".

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Сили ППО знищили 9 "Шахедів" і 3 ракети Х-59 / Колаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, УНІАН, МО РФ

У ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну сімома ракетами різних типів і 14 ударними безпілотниками "Shahed". Захисникам українського неба вдалося знищити дев'ять дронів і три керовані авіаційні ракети Х-59.

Як повідомляють повітряні сили ЗСУ в Telegram, окупанти застосували для атаки по Україні:

балістичну ракету "Іскандер-М";

дві ракети C-300;

три керовані авіаційні ракети Х-59;

протирадіолокаційну ракету Х-31П;

14 ударних безпілотників типу "Shahed".

Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "Шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

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До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України.

Знищено 9 ударних дронів і три ракети Х-59 / t.me/kpszsu

Атака на Дніпро і Харків у ніч на 26 лютого

У ніч з 24 на 25 лютого російські окупанти атакували Дніпро і Харків. Жителі двох міст чули вибухи.

В результаті удару РФ по Дніпру пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Постраждали чотири людини.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківському району ракетами С-300 з території Бєлгорода. На даний момент інформації про постраждалих не надходило.

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