Ракетно-дроновий удар по Україні: сили ППО знищили 9 "Шахедів" і 3 ракети Х-59

У ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Україну сімома ракетами різних типів і 14 ударними безпілотниками "Shahed". Захисникам українського неба вдалося знищити дев'ять дронів і три керовані авіаційні ракети Х-59.
Як повідомляють повітряні сили ЗСУ в Telegram, окупанти застосували для атаки по Україні:
- балістичну ракету "Іскандер-М";
- дві ракети C-300;
- три керовані авіаційні ракети Х-59;
- протирадіолокаційну ракету Х-31П;
- 14 ударних безпілотників типу "Shahed".
Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "Шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України.
Атака на Дніпро і Харків у ніч на 26 лютого
У ніч з 24 на 25 лютого російські окупанти атакували Дніпро і Харків. Жителі двох міст чули вибухи.
В результаті удару РФ по Дніпру пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Постраждали чотири людини.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківському району ракетами С-300 з території Бєлгорода. На даний момент інформації про постраждалих не надходило.
Інші новини:
- Ракетний удар по Києву: що відомо про атаку 15 лютого
- Ракетний удар РФ: на Полтавщині та Хмельниччині вибухи, є поранені та "прильоти"
- Масований ракетний удар РФ: стало відомо, чим ворог бив по Україні