Ви дізнаєтеся:
- Де Дзідзьо відсвяткував своє 43-річчя
- Кому артист присвятив зворушливі слова подяки
Популярний співак Михайло Хома відсвяткував 43-річчя за кордоном під час насиченого гастрольного туру. З нагоди свята артист опублікував у своєму Instagram нове селфі з подарованим букетом квітів і зворушливо звернувся до батьків та шанувальників.
Свій день народження виконавець зустрів у дорозі між виступами, проте навіть далеко від дому не залишився без уваги та святкової атмосфери. У підписі до знімка іменинник подякував найближчим людям за дароване життя, а публіці - за теплі побажання.
"Цього року мій день народження - у дорозі! Едмонтон - Торонто - Варшава - рідна Україна! Дякую Богові, мамі й татові за життя, а вам - за теплі привітання", - написав Михайло Хома.
Крім того, співак не упустив нагоди привітати шанувальників із Днем захисту дітей, додавши до свого звернення фірмову нотку щирого гумору.
"Вітаю всіх дітей з Днем захисту дітей, а дитину в собі - з днем народження! Ви мої, а я ваш", - звернувся до аудиторії артист.
Публікація швидко зібрала безліч теплих побажань, до яких приєдналися й зіркові колеги музиканта - телеведучий Юрій Горбунов, співачка Наталка Карпа та інтерв’юер Слава Дьомін. До речі, святковий настрій Дзідзьо відчув ще напередодні, коли в Канаді віддані шанувальники влаштували йому приємний сюрприз прямо в аеропорту, зустрівши кумира з плакатами та традиційним короваєм.
Нагадаємо, Михайло Хома народився 20 листопада 1983 року в селищі Бортники Львівської області. Артист здобув всеукраїнську популярність як фронтмен і засновник однойменного гурту DZIDZIO, а в останні роки активно виступає з сольними благодійними концертами по всьому світу на підтримку України.
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