Найсильніший вітер прогнозують на сході та в центрі країни, а також у горах.

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Негода 21 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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21 листопада в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Під удар потраплять схід, центр країни та Карпати

Оголошено І рівень небезпечності

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В Україні на 21 листопада оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища: пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Негода почнеться вже вночі й охопить схід і центр країни, а також Карпати.

Найдовше вітряна погода протримається в горах і на сході: там вона не мине й після світанку. У центральних та південно-східних регіонах різке посилення вітру прогнозують переважно в нічні години. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"21 листопада в Карпатах, Харківській, Луганській та Донецькій, вночі і у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у прогнозі.

І рівень небезпечності оголошено в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Що означає І рівень небезпечності

Для всіх згаданих регіонів синоптики оголосили І рівень небезпечності. Він не передбачає надзвичайної ситуації, але є сигналом для мешканців бути пильнішими на вулиці та в дорозі.

У Гідрометцентрі радять стежити за оновленнями прогнозу, бо погодні умови можуть погіршитися.

Небезпечні погодні явища в Україні / Інфографіка: Главред

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Як раніше повідомляв Главред, метеорологи зафіксували аномальні зміни в атмосфері над Арктикою, які можуть підвищити ризик сильних морозів у деяких регіонах Європи. 10 листопада метеорологи зафіксували аномальне послаблення полярного вихору.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив про те, що на вихідних в Україні переважатиме тепліша за норму погода з подекуди невеликими дощами, а в неділю очікується похолодання. Він зазначив, що похолодання на вихідних супроводжуватиметься заморозками вночі на півночі та у центрі.

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила про поступове похолодання з переходом до мокрого снігу і ожеледиці на дорогах. Вона наголосила, що початок похолодання розпочнеться вже в неділю, а в понеділок можливий мокрий сніг.

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