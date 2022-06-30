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Окупанти РФ залишили Зміїний: ЗСУ відправлять війська для повного контролю над островом – Генштаб

30 червня 2022, 16:15

Противник залишив острів Зміїний під тиском сил оборони України, сказав Олексій Громов.

Зміїний
Україна встановить не тільки вогневий, а й фізичний контроль над островом Зміїний - Генштаб / Колаж Telergam-канал Романа Бочкала, УНІАН

Війська Росії в результаті військової операції армії України вимушено залишили раніше окупований острів Зміїний. Наразі на острові немає будь-яких військ. Українська армія, яка вже тримає вогневий контроль над територією, збирається розмістити там свої підрозділи. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 30 червня, він розповів про те, що російські окупаційні війська залишили острів під тиском української армії. Наразі на Зміїному нікого немає, проте ЗСУ мають намір дислокувати там свої сили.

читайте такожЯк армія України била війська РФ на Зміїному: опубліковані кадри ударів по позиціях ворога"Щодо Зміїного. Противник залишив острів, ми змусили його це зробити. Наразі наших військових на острові немає, але це буде", - зазначив Громов.

Також він додав, що командування ЗСУ має намір встановити не тільки вогневий, а й фізичний контроль над Зміїним.

"На даний час ми його контролюємо за допомогою нашої зброї" – підкреслив Олексій Громов.

Армія України вигнала війська РФ з острова Зміїний

В Оперативному командуванні Південь 30 червня зробили заяву про те, що війська РФ вийшли зі Зміїного після неодноразових ударів ЗСУ по своїх позиціях на захопленому острові. Ворог спішно евакуювався на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив інформацію про вихід військ РФ зі Зміїного. Воєначальник опублікував відео ударів по військових підрозділах загарбника на острові.

У Міноборони Росії вирішили по-своєму пояснити вихід військ зі Зміїного. Мовляв, ворожі сили вирішили вийти з острова, продемонструвавши "жест доброї волі".

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав, що витіснення військ РФ з острова Зміїний є великою перемогою ЗСУ. Чорноморський флот відтепер скутий в цьому районі Чорного моря і не може здійснити висадку морського десанту.

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Генштаб ЗСУ війна Росії та України острів Зміїний
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