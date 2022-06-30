Бити Росію - привчати її до доброї волі: Подоляк закликав до нових ударів по ворогу після Зміїного

Україні потрібно більше зброї, щоб Росія демонструвала "добру волю" - Подоляк / Колаж УНІАН, Офіс президента

Російське трактування виходу ворожих військ з острова Зміїний сигналізує про те, що Москва розуміє тільки мову сили. Щоб змінити поведінку ворога, потрібно постійно наносити удари. У такій ситуації Україні потрібно більше зброї для припинення агресії РФ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що обґрунтування Міноборони Росії виходу російських військ з острова Зміїний після військової операції ЗСУ свідчить про розуміння Москвою тільки сили. Отже, потрібно наносити удари по ворогу, щоб змінити його поведінку.

читайте також"Що далі, Крим, Ростов?": у росіян істерика від "кроку доброї волі" з островом Зміїний"Все йде за планом? Знову як жест "доброї волі" російські війська тікають з острова Зміїний, підтвердили в Міноборони РФ. Тобто для того, щоб "закохати" Москву в добру волю, потрібно систематично її бити. Тому менше слів - більше зброї, і швидше до світу без нацистської літери Z...", - підкреслив Михайло Подоляк.

ЗСУ вибили війська РФ зі Зміїного

В Оперативному командуванні Південь Збройних сил України у четвер, 30 червня, заявили, що війська РФ, схоже, вийшли зі Зміїного після неодноразових ударів українських військових підрозділів по їх позиціях на захопленому острові.

"Протягом ночі, в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з нанесенням вогневих ударів нашими ракетними і артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник наспіх евакуював залишки гарнізону в двох швидкісних катерах і, ймовірно, залишив острів. Зараз на Зміїному пожежа, лунають вибухи", - зазначили в ОК.

Інформацію підтвердив і глава офісу президента Андрій Єрмак.

"БУМ! На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели відмінну операцію. Все буде Україна", - написав він у своєму Twitter-акаунті.

У Міноборони по-своєму вирішили пояснити вихід військ зі Зміїного. Мовляв, це такий "жест доброї волі".

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