Окупанти РФ почали третю хвилю штурму в районі Авдіївки: у ЗСУ розкрили деталі

У районі Авдіївки Донецької області зростають втрати російських загарбників у живій силі та бронетехніці, розповів командувач ОСГВ Олександр Тарнавський.

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ЗСУ продовжують відбивати атаки російських окупантів у районі Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 66-а ОМБр, Міноборони РФ ( ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії в районі Авдіївки Донецької області почали нову, третю хвилю активних бойових дій. Втрати ворога в живій силі і бронетехніці продовжують зростати. Про це заявив командувач Оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія Олександр Тарнавський.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що російські війська перейшли до третьої хвилі атакуючих дій у напрямку Авдіївки. Загарбники завдали 11 авіаударів, здійснили 56 бойових зіткнень та 973 артилерійських обстрілів.

Втрати військ РФ у Авдіївки зростають

За словами Тарнавського, втрати військ РФ у живій силі та бронетехніці на Таврійському напрямку зростають.

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"Загальні втрати ворога склали 706 осіб. Знищено 51 одиницю військової техніки. Зокрема, 8 танків, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 БПЛА, 5 автомобілів. Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливі об'єкти противника. Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджені", - підкреслив Олександр Тарнавський.

Ситуація в районі Авдіївки

Офіцер 59-ї ОМПр Сергій Цехоцький спростував відомості про прорив окупантами Росії оборони ЗСУ в Авдіївці у промзоні на південному сході міста. Підрозділи української армії контролюють обстановку.

Війська РФ посилили штурми, лінія фронту в районі Авдіївки може коливатися, сказав представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, ворожих атак стало більше на 30%.

ЗСУ завдали нищівних втрат російським військам під Авдіївкою, розповів Олександр Штупун. Зокрема, він акцентував увагу на тому, що загарбники втратили майже 80% своєї техніки, яку використовували в операціях з наступу на місто.

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