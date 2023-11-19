Генерали РФ під Авдіївкою ставлять ультиматум своїм військам: у ЗСУ розкрили деталі

Російські окупанти продовжують нести втрати під Авдіївкою Донецької області і проводять доукомплектацію своїх підрозділів, сказав Олександр Штупун.

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Російський генералітет використовує тактику "візьми позицію або помри" - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента

Командування окупаційних військ агресора Росії працює над заповненням втрат у знекровлених підрозділах. Вони ставлять своїм силам завдання "візьми позицію або помри". У лавах загарбників зростає чисельність дезертирів, присутні загороджувальні загони і розстріли підлеглих. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що у військах РФ йде заповнення втрат. Ворог продовжує атакувати - за минулі 24 години було 10 авіаційних атак і чотири ракетних удари, 51 атака, а також понад 800 артилерійських обстрілів.

"Несуть значні втрати, але продовжують поповнювати знекровлені підрозділи. Російський генералітет використовує тактику "візьми позицію або помри". Зростає кількість дезертирів, командування окупантів практикує загороджувальні загони і навіть розстріли своїх підлеглих", - сказав Штупун. відео дня

Крім того, він додав, що за минулу добу ворожі війська втратили 531 людину та 36 одиниць техніки.

Окупанти продовжують вести піхотні штурми, очікується посилення атак.

"Полонені росіяни розповідають, що їх обманюють, кажуть, що на наших позиціях нікого немає. В Авдіївці йдуть піхотні штурми, зараз дії РФ можна назвати розвідкою боєм, ми очікуємо посилення атак", - підкреслив Олександр Штупун.

Ситуація в Авдіївці

Росія готується до 3-ї хвилі наступу на Авдіївку, окупанти спробують оточити місто, розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. За його словами, окупанти активно використовують піхоту, але незабаром можуть застосувати і важку бронетехніку.

ЗСУ стійко тримають оборону під Авдіївкою, сказав командир стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Також українські війська продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

Війська РФ добилися незначного просування в районі Авдіївки, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. За оцінками ISW, загарбникам вдалося добитися певного успіху в напрямку на північ від Авдіївського коксохіму і промисловій зоні на південно-східній околиці міста.

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