ЗСУ завдали нищівних втрат російським військам під Авдіївкою

Українські військові відбили наступ російських військ на Авдіївку в Донецькій області. Загарбники кинули вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою, але втратили майже 80% техніки. Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупуна в ефірі телемарафону.
"Сьогодні ворог намагався йти вперед. Декілька механізованих колон з броньованою технікою кинув вперед. Десь півтора десятка. Але втратив майже 80% техніки, наші хлопці їх знищили", - сказав Штупун.
В результаті невдалого російського наступу, залишки техніки окупантів змушені були відступити. Зараз біля Авдіївки тривають запеклі бої.
"Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно вони штурмували східніше Новобахмутівки, в районах Авдіївки, Сєверного і Первомайського. За минулу добу відбито 13 атак", - додав Олександ Штупун.
Бої поблизу Авдіївки
Нагадаємо, в зоні Авдіївки окупанти збільшили кількість штурмів. Через активні бойові дії лінія фронту залишається нестабільною. Незважаючи на це, Збройні Сили України контролюють ситуацію, включаючи територію коксохімічного заводу, який став метою для захоплення російських ворожих сил.
Також раніше Збройні сили України спростували інформацію про прорив російських окупаційних військ у промисловій зоні Авдіївки на південному сході міста. За повідомленням офіцера 59-ої окремої механізованої бригади, українські війська контролюють ситуацію та утримують свої позиції.
Читайте також:
- Прорив оборони Авдіївки: офіцер ЗСУ прокоментував інформацію ЗМІ
- Бійці ЗСУ виснажені, а росіяни йдуть як зомбі: у WSJ розкрили жорстку тактику РФ під Авдіївкою
- Контрнаступ під Авдіївкою: в ЗСУ розповіли про зміну обстановки на фронті