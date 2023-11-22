ЗСУ завдали нищівних втрат російським військам під Авдіївкою

Загарбники втратили майже 80% техніки під час наступу в районі Авдіївки.

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Окупанти втратили близько 80% техніки під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Українські військові відбили наступ російських військ на Авдіївку в Донецькій області. Загарбники кинули вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою, але втратили майже 80% техніки. Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупуна в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ворог намагався йти вперед. Декілька механізованих колон з броньованою технікою кинув вперед. Десь півтора десятка. Але втратив майже 80% техніки, наші хлопці їх знищили", - сказав Штупун.

В результаті невдалого російського наступу, залишки техніки окупантів змушені були відступити. Зараз біля Авдіївки тривають запеклі бої.

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"Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Безуспішно вони штурмували східніше Новобахмутівки, в районах Авдіївки, Сєверного і Первомайського. За минулу добу відбито 13 атак", - додав Олександ Штупун.

Бої поблизу Авдіївки

Нагадаємо, в зоні Авдіївки окупанти збільшили кількість штурмів. Через активні бойові дії лінія фронту залишається нестабільною. Незважаючи на це, Збройні Сили України контролюють ситуацію, включаючи територію коксохімічного заводу, який став метою для захоплення російських ворожих сил.

Також раніше Збройні сили України спростували інформацію про прорив російських окупаційних військ у промисловій зоні Авдіївки на південному сході міста. За повідомленням офіцера 59-ої окремої механізованої бригади, українські війська контролюють ситуацію та утримують свої позиції.

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