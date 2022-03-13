Окупанти розстріляли колони жінок і дітей на Київщині: розвідка оприлюднила подробиці

Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися в село Перемога / Фото Reuters

У п'ятницю, 11 березня, російські окупанти розстріляли колону мирних жителів, які намагалися евакуюватися з села Перемога в Баришівському районі Київської області.

У Головному управлінні розвідки уточнили оновлену інформацію про розстріл колони жінок і дітей, які рухалися в бік села Гостролуччя.

"Після з'ясування обставин трагедії виявилося, що люди намагалися врятуватися від загарбників самостійно, тому почали евакуацію без узгодженого сторонами "зеленого коридору". А це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення. Прикладів таких військових злочинів за ці 16 днів війни чимало", - йдеться у повідомленні в соціальній мережі Facebook.

Громадян, які опинилися в небезпеці, закликали стежити за офіційною інформацією про маршрути евакуації та використовувати лише безпечні шляхи.

Раніше повідомлялося, що після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися в село Перемога і тепер не випускають їх з населеного пункту. В даний час практично неможливо встановити зв'язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу.

Як повідомляв Главред, в Попасній Луганської області російські окупанти використовували фосфорні боєприпаси в ході бомбардувань. Про застосування РФ заборонених міжнародними угодами боєприпасів повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.

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