Зеленський жорстко відреагував на спроби окупантів провести "референдум" у Херсоні

Володимир Зеленський / instagram.com/zelenskiy_official

Президента України Володимир Зеленський різко відреагував на спробу окупантів створити в Херсонської області псевдореспублику "ХНР".

Глава держави попередив колаборантів про наслідки.

"Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід створення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників. Тиснуть на депутатів, шукають, кого підкупити, щоб організувати так звану "ХНР". Також мертвонароджену, як "ЛНР" і "ДНР", щоб організувати комітети проти законної влади.

Я хочу сказати деяким діячам і діячкам. Якщо хтось спокусився на пропозиції окупантів, ви підписуєте собі вирок піти слідом за 12 тисячами російських військових", - сказав Зеленський.

Окупанти готують "референдум" щодо створення "Херсонської Народної Республіки"

Російські окупанти готують "референдум" у Херсонській області щодо оголошення чергової "Народної Республіки".

Депутатів закликають не піддаватися провокаціям і не співпрацювати з агресором, повідомив в Facebook громадський діяч Сергій Хлані.

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