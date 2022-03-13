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Ворог отримав по зубах біля Кривого Рогу: РФ кидає в "м'ясорубку" резерви з ВДВ

13 березня 2022, 00:57

Російські окупанти намагаються перейти в наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя.

тро, ЗСУ
/ УНІАН

Російські окупаційні війська продовжують підготовку до наступальної операції на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на кінець доби суботи.

Окупаційні війська зазнають значних втрат, сповільнили темп наступів, на переважній більшості напрямків окупанти були зупинені. Тим не менш, російський агресор продовжує знищувати об'єкти військової та цивільної інфраструктури, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинський напрямку противник наступальних дій не здійснював. Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено охорону кордону з Україною. Зберігається висока ймовірність участі збройних сил Білорусі у військовій операції проти України. Відзначається ведення повітряної розвідки об'єктів на території України за допомогою БПЛА, ймовірно, з території Білорусі.

На Поліському напрямку противник не вів активних наступальних дій.

На Сіверському напрямку противник зосереджував зусилля на удосконаленні оперативної побудови військ і системи логістичного забезпечення угруповання.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював наступальні дії в районі міста Ізюм надалі намагається просунутися в напрямку Слов'янська. Після отриманих у Харкові втрат ворог вивів на територію РФ (Бєлгородська область) одну з БТГр для відновлення боєздатності.

На Донецький і Таврійському противник продовжує обстріли, не залишаючи спроб штурму Маріуполя. Російські окупанти намагаються перейти в наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворог захопив східні околиці Волноваського напрямку і намагається просунутися далі.

Також окупант намагається провести наступ на Кривий Ріг, але зазнає поразки, зазначає Генштаб.

З метою нарощування зусиль РФ вводить в операцію резерви зі складу ВДВ. Крім того, на фронт перекидаються підрозділи зі складу Північного флоту.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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