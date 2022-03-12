Звірячий вчинок: війська РФ розстріляли "зелений коридор", що складався з жінок і дітей

Російські окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка рухалася в рамках узгодженого гуманітарного коридору.

"11 березня при спробі евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) у бік села Гостролуччя за узгодженим "зеленим" коридором, окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалася виключно з жінок і дітей", - повідомляє ГУР.

В результаті-сім загиблих, з них одна дитина. Точна кількість поранених поки невідома.

Більш того, після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися в село Перемога і тепер не випускають їх з населеного пункту.

"В даний час практично неможливо встановити зв'язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу, відзначають в ГУР.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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