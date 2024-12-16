Окупанти просунулися біля 6 сіл на Донбасі - DeepState

Сили Оборони відновили становище біля Колесниківки на Куп'янському напрямку.

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ЗСУ відкинули росіян під Куп'янськом / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, Міноборони РФ

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ЗСУ відбили позиції на Харківщині

Окупанти просуваються на Донбасі

Російська окупаційна армія продовжує наступати на сході України. На деяких ділянках ворогу вдалося просунутися на відстань від 600 м до 3 км. Тим часом Сили оборони повернули контроль над відрізком фронту на річці Оскіл на південь від Куп'янська та Куп'янська Вузлового.

Як повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState у ніч на 16 грудня, Сили оборони відновили становище біля Колесниківки на Куп'янському напрямку.

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Колесниківка розташована на лівому березі річки Оскіл. Відстань від лінії боїв до околиць міста - близько 14 км. Орієнтовна площа, над якою вдалося повернути контроль - 4,75 кв. км.

Колесниківка на карті / deepstatemap.live

"Ворог просунувся біля Зеленівки, Сторожового, Даченського, Часового Яру та Нового Комара", - йдеться в повідомленні.

На Краматорському напрямку ворог продовжив тиснути на Часів Яр. Росіянам вдалося просунутися на 600-700 м на північ від населеного пункту.

Під Покровськом окупантам вдалося відсунути лінію боїв ще ближче до південних околиць міста. Орієнтовне просування - близько 1 км біля села Даченське.

Зеленівка на карті / deepstatemap.live

Новий Комар на карті / deepstatemap.live

На Курахівському напрямку ЗС РФ вдалося просунутися біля села Зеленівка, розташованого на схід від Курахового. Російські підрозділи утворили тонкий "язик" завдовжки майже 4 км і завширшки 300-600 м. Відстань до траси, що прямує до Покровського та Запоріжжя - близько 3 км.

Сторожове на карті / deepstatemap.live

Ситуація на фронті - останні новини

Наразі ситуація на фронті вкрай складна, вже найближчими днями Куп'янськ на Харківщині може вдруге відчути окупацію. Таку думку висловив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Російські загарбники не полишають спроб прорватися до Покровська. Наразі боїв у місті та його околицях немає. Однак цей напрямок залишається одним із найгарячіших. На оновленій карті Deep State зображено, що Силам оборони України вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, розташованого за 7 кілометрів від Покровська.

На Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя окупанти проводять активну розвідку. Крім цього, агресори перекидають сюди підкріплення з окупованого Криму. Про це розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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