ЗСУ "покришили в золу" гори техніки РФ: що тепер не може використовувати ворог

Росія не може поповнити масштабні втрати, вказує експерт, а вже старі запаси вичерпуються.

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ЗСУ змушують ворога використовувати менше техніки під час штурмів / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Що сказав Маломуж:

ЗСУ володіють ефективними протитанковими засобами

За листопад окупанти втратили практично середню армію

Агресори з Росії тепер набагато менше використовують під час штурмів танків та бронемашин.

Річ у тім, як пояснив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ, бронетехніку на полі бою ефективно знищують ЗСУ.

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"Наші війська мають дуже ефективні протитанкові засоби. Вже практично в кожному підрозділі — десятки систем, не лише "Джавеліни", "Корсари", але й інші ракетні системи та протитанкові ударні групи. Це дозволяє знищувати будь-які контингенти танків, БТР, БМП, броньованих машин", - зауважив він.

Ба більше, як пояснює Маломуж, вдалим доповненням для ефективної роботи українських артилеристів та протитанкістів є оператори дронів, які вдало "полюють" на бронетехніку ворога.

"Ми бачимо, що втрачено [росіянами] лише танків уже до 10 тисяч — це величезні танкові армії, якщо ми говоримо загалом по підрозділах. Втрачено по кілька десятків тисяч БТР, БМП та іншої техніки — це величезні втрати, Росія їх не може поповнити. Вже старі запаси вичерпуються", — наголосив він.

Маломуж підсумовує, що тепер російське командування змушене використовувати для захоплення українських територій живу силу в вигляді малих груп, замість бронетехніки.

Така тактика дозволяє окупантам просуватися, проте ціною значних втрат особового складу під час "м’ясних штурмів".

"За листопад [російські втрати] становили десь 45-46 тис. [військових] — це вже практично середня армія", - зазначив він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, захисники України переграють РФ на ключовому напрямі. Як результат, в Торецьку армія РФ змушена атакувати просто в лобову.

Окрім цього, за даними DeepState, у ЗСУ успіх на Харківщині. Російських окупантів вибито з Колесниківського лісу, а Силам оборони України вдалося закріпитися.

Ба більше, також ЗСУ відбили масований штурм РФ на Північному напрямку. Як результат, 52 окупантів ліквідовано та знищено десятки одиниць техніки РФ.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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