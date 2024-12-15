Потрібно було відступати 3 дні тому: ЗСУ опинились у складній ситуації - експерт

Силам оборони відрізаний відхід з міста.

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Ситуація на Курахівському напрямку / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви експерта:

ЗСУ потрібно було відходити з позицій біля Успенівки ще кілька днів тому

Ситуація на Курахівському напрямку дуже складна

Окупанти перекидають свої сили на південь від Покровська

Підрозділи Сил оборони повинні були відходити з позицій біля Успенівки ще кілька днів тому, зараз же їм доведеться відступати через сіру зону. Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук, передає "Еспресо".

За його словами, ситуація на Курахівському напрямку дуже складна.

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"На північ від Курахового росіянам вдалось просунутись за дамбу водосховища і тепер Силам оборони відрізаний відхід з міста. Залишається лише маршрут на захід", - наголосив він.

За його інформацією, у самому Кураховому уже тривають вуличні бої. Противник поступово просувається. Зокрема, окупанти вже почали перекидати резерви з Курахівського напрямку до Покровська.

"На південь від Курахового в районі Успенівки, де ворог сформував мішок і частина наших підрозділів потрапила в дуже складу ситуацію. Зараз є інформація, що частині наших сил вдалось обʼєднатись з основними. Однак, ситуація залишається складною. Тепер нашим підрозділам потрібно прориватись через сіру зону. Якби зреагували на цю ситуацію раніше, то гадаю, що наші підрозділи не опинились би в такому становищі. Ще 2-3 дні тому це було б зробити простіше", – підкреслив експерт.

Лакійчук також додав, що якщо зіставляти кількість бойових зіткнень на Курахівському та Покровському напрямку, то чітко видно, що росіяни, ймовірно, вирішили, що в Кураховому та населених пунктах навколо міста вони вже свої завдання виконали. Тому вони перекидають свої сили на південь від Покровська.

Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українськими захисниками вибито частини російських окупаційних сил із Колесниківського лісу в Харківській області. Зокрема, ЗСУ вдалося вибити противника на південь від Глушківки.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Північному напрямку українські захисники відбили масований штурм окупантів, у результаті знищено десятки росіян.

Крім того, російські загарбники не полишають спроб прорватися до Покровська. Наразі боїв у місті та на його околицях немає. Однак цей напрямок залишається одним із найгарячіших.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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