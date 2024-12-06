Наступ РФ на Херсонщині: чи може ворог піти в атаку та створити плацдарм

Угруповання росіян на Херсонському напрямку не є великим.

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Наступ РФ на Херсонському напрямку / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Головне із заяви аналітика:

В окупантів навряд чи є вийде створити плацдарм на Херсонщині

Для цього росіянам потрібно пройти 10 кілометрів у глибину

У російських окупантів навряд чи є можливість створити плацдарм на Херсонському напрямку. Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Зокрема, він прокоментував інформацію про 300 катерів, які росіяни зібрали для перетину Дніпра.

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"Я не думаю, що є якісь серйозні 300 морських катерів — звідки. Але це можна переправити, ну, давайте, по 5 осіб, якщо навіть усі доїдуть, то це півтори тисячі, а це дві батальйонно-тактичні групи. Але це якщо всі доїдуть. Тому говорити про те, що цей підрозділ може створити плацдарм, на який потім можна буде вже висаджувати більш серйозні угруповання, проводити якісь штурми — це, я думаю, щось більше пропагандистське, відволікаюче", - наголосив він.

За його словами, для того, щоб створити плацдарм, росіянам потрібно пройти хоча б 10 кілометрів у глибину.

"Тоді вже можна планувати, будувати якісь понтонні переправи та переправляти важку техніку", — сказав військовий аналітик.

Він також додав, що захопити такий плацдарм російським окупантам буде вкрай складно.

"Ось вони річку Оскіл на Куп’янському напрямку змогли форсувати, бригада їх вибила. Тому вважати, що вони зможуть закріпитися на Херсонщині… З військового погляду поки що якихось ознак цього немає. Там не таке велике угруповання росіян перебуває на Херсонському напрямку. Побоювання є. Підготовка, цілком можливо, проводиться. Але очікувати, що вони там зможуть домогтися якихось успіхів, принаймні поки що точно цього очікувати не будемо", - підсумував Гетьман.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що нині ситуація на фронті є вкрай складною, вже найближчими днями Куп'янськ, що на Харківщині, може вдруге відчути окупацію.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що українські військові готові до будь-якого сценарію розвитку подій на південному напрямку. Командування Сил оборони Півдня має повну інформацію про підготовку російськими військами плавзасобів, імовірно для форсування Дніпра.

Крім того, військовий оглядач Денис Попович заявив, що ситуація на Курахівському напрямку залишається вкрай напруженою і поступово погіршується. Українські військові ведуть ар'єргардні бої, намагаючись виграти час і завдати противнику максимальних втрат.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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