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Окупанти просунулися у двох областях: у DeepState розкрили деталі

Анна Ярославська
18 квітня 2024, 09:29
На Донеччині бої точилися у трьох населених пунктах - Очеретине, Бердичі та Красногорівка.
Армія РФ, карта
Армія РФ просунулася на Харківщині та Донбасі - DeepState / Колаж: Главред, фото: DeepStateUA, МО рф

Російська окупаційна армія просунулася в Донецькій та Харківській областях. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState у свіжому зведенні з фронту 18 квітня.

"Ворог просунувся біля Новокалинового (Донецька область, - ред.) та Іванівки (Харківська область, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, бої тривали в трьох населених пунктах - Очеретине, Бердичі та Красногорівка Донецької області.

відео дня

Довідка. Новокалинове - село в Ясинуватському районі Донецької області України. Згідно з переписом 2001 року, населення становило 521 особу.

Новокалинове: війна в Україні - мапа
Новокалинове: Війна в Україні - карта / DeepStateUA
Іванівка: війна в Україні - мапа
Іванівка: Війна в Україні - карта / DeepStateUA

Іванівка - село в Чугуївському районі Харківської області. Населення за переписом 2001 року становило 999 осіб. Є адміністративним центром Іванівської сільської ради, до якої входять села Михайлівка, Степове і Студенок.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Війна в Україні сьогодні - зведення Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 57 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп'янському напрямку ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області. Тут армія РФ за підтримки авіації намагається поліпшити тактичне становище.

На Авдіївському напрямку відбито 19 атак у районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Перемога, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 23 рази намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації 5 разів атакували позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Війна в Україні - останні новини

16 квітня аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися в Очеретиному Донецької області. Тривали бої в Бердичах, Красногорівці та на південь від Урожайного.

Експерти DeepState повідомили 15 квітня, що російські окупанти просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки Донецької області.

Аналітики зазначили, що бої тривають у районі населених пунктів Бердичі, Старомайорське і Красногорівка Донецької області.

Російські військові блогери стверджують, що 15 квітня окупантам вдалося просунутися в районі Часова Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

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