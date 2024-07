Окупанти просуваються на трьох напрямках і "кинули оком" на Сумщину - ISW

Армія країни-агресора Росії продовжує наступальні дії одразу на декількох напрямках і має незначні успіхи. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як йдеться у звіті, нещодавно ворожі сили здійснили обмежений рейд до Сумської області. Український військовий повідомив, що російська ДРГ пробувала прорватися до Чуйківки, Рожковичів та Ситного, які знаходяться за 5 кілометрів від кордону з РФ. Після інтенстивних артилерійського та мінометного обстрілів, окупанти почали атаку, однак українські сили її відбили.

В ISW також повідомляють, що на Харківському напрямку вороже угруповання має просування в західному Глибокому, що на північ від Харкова. Самі окупанти 18 липня заявили, що взяли контроль над "першою лінією багатоповерхівок" у Вовчанську, однак аналітики не з'ясували, про що йде мова.

Просування ворога зафіксовані і на південний схід від Куп'янська, південний захід від Сватового та на захід від Кремінної. На цьому напрямку російські військові також повідомляють про знищення української переправи на кількох позицій у Глушківці, що на південний сзід від Куп'янська.

Триває російський штурм на Сіверському напрямку, однак там підтверджених змін лінії фронту немає, хоча мілблогери РФ стверджували про просування біля Роздолівки.

Складною залишається ситуація біля Часового Яру. 18 липня російське угруповання просунулося там, однак змін на лінії фронту зафіксовано не було. Український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджував, що підрозділи десантників РФ висунулися до каналу Сіверський Донець-Донбас у межах східної Калинівки і наступали в напрямку перетину каналу та траси Т-0504, що на південний схід від Часового Яру.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.