ЗСУ залишилися на Лівобережжі після виходу з Кринок: деталі боїв

У Кринках фактично неможливо тримати оборону, пояснив Дмитро Лиховій.

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У ЗСУ розповіли про бої на Лівобережжі / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій прокоментував ситуацію навколо боїв за село Кринки Херсонської області.

Українські захисники залишилися на Лівобережжі після виходу з Кринок, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

Водночас він зазначив, що ситуація в Кринках на Херсонщині не така критична, як її інтерпретують, а підрозділи Сил оборони продовжують виконувати бойові завдання на Лівобережжі.

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"Ситуація трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа та блогери. Ключовий наш меседж такий - Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема й у районі населеного пункту Кринки", - пояснив представник ОСУВ "Таврія".

Він також уточнив, що внаслідок інтенсивних боїв більшість основних позицій українських військ у цьому селі зруйновано вщент.

"І саме село перетворилося на купу каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже давно не населений пункт. Це місце, в якому фактично неможливо тримати оборону. Але українські захисники й надалі перебувають на визначених позиціях і на плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат", - додав Лиховій.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року бува речником Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Що відомо про бої на Лівобережжі

Раніше з'явилися дані про те, що російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Співрозмовники в Генштабі ЗСУ повідомили про вихід із селища Урожайне Волноваського району Донецької області.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході. Українські військові контролюють ситуацію і дають адекватну відповідь ворогу, наголосив Назар Волошин.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 12 і 13 липня.

Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

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