Наступ РФ на Харківщину: окупантам вдалось досягти однієї мети - Жорін

Цим наступом ворог планував наблизитися до Харкова, щоб можна було знищувати місто, залякувати місцеве населення, каже Жорін.

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РФ вдалось досягти однієї мети на Харківщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ОК "Захід"

Під час наступу на Харківщину, який розпочався у травні, росіянам не вдалося повністю втілити своїх планів, однак вони змусили українських захисників розтягнути свої сили. Про це сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю Radio NV.

"Уже не вперше плани росіян не збіглися з тим результатом, на який вони сподівалися… Частково все ж таки своїх цілей вони досягли — змусили нас розтягнути сили, перекинути підрозділи на нову ділянку фронту, витратити ресурси. Проте навіть найменшого результату на полі бою вони не отримали. І зараз думають над тим, як зібрати знову раму, знайти нові підрозділи для того, аби спробувати далі хоч якось відновити наступ", - зазначив військовий.

Він зауважив, що цим наступом ворог планував наблизитися до Харкова, щоб можна було знищувати місто, залякувати місцеве населення і створювати умови для подальшого просування. Окрім того, росіяни планували наступ на Харків і з боку Луганської області, протиснувши лінію оборони України.

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"Їхні плани були досить очевидні, проте в реальному житті вони не змогли їх втілити", - констатував Жорін.

Він також додав, що підрозділи 3-ї ОШБр були перекинуті на Харківщину ще до початку наступу.

"Ми трохи заздалегідь встигли перекинути свої підрозділи, і саме тому нам вдалося, наприклад, у напрямку Борової досить ефективно зупинити і знищити величезну кількість росіян, які планували просунутися на тій ділянці і далі розвивати успіх вже на Ізюм, Харків. Тому наші сили були перекинуті трохи завчасно. Не скажу, що нам вистачало сил і ресурсів для того, щоби стримувати (росіян), але тим не менше, виходячи з того, що в нас було, ми змогли організувати ефективну оборону, знищуючи росіян. Це призвело до того, що ворог втратив боєздатність цілої дивізії і зараз думає, де знайти нові місця для спроб просування, тому що на тих ділянках в нього нічого не вийшло", - додав Жорін.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Харківському напрямку російські окупанти продовжують вести наступ, а також готують нові підрозділи для атак у Вовчанську.

Також відомо, що Сили оборони України вибили російських окупантів із населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Про це повідомляють аналітики моніторингового каналу Deep State.

Крім того, армія країни-агресорки Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита.

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