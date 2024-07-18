УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Наступ РФ на Харківщину: окупантам вдалось досягти однієї мети - Жорін

Марія Николишин
18 липня 2024, 17:41
399
Цим наступом ворог планував наблизитися до Харкова, щоб можна було знищувати місто, залякувати місцеве населення, каже Жорін.
Наступ РФ на Харківщину: окупантам вдалось досягти однієї мети - Жорін
РФ вдалось досягти однієї мети на Харківщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ОК "Захід"

Під час наступу на Харківщину, який розпочався у травні, росіянам не вдалося повністю втілити своїх планів, однак вони змусили українських захисників розтягнути свої сили. Про це сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю Radio NV.

"Уже не вперше плани росіян не збіглися з тим результатом, на який вони сподівалися… Частково все ж таки своїх цілей вони досягли — змусили нас розтягнути сили, перекинути підрозділи на нову ділянку фронту, витратити ресурси. Проте навіть найменшого результату на полі бою вони не отримали. І зараз думають над тим, як зібрати знову раму, знайти нові підрозділи для того, аби спробувати далі хоч якось відновити наступ", - зазначив військовий.

Він зауважив, що цим наступом ворог планував наблизитися до Харкова, щоб можна було знищувати місто, залякувати місцеве населення і створювати умови для подальшого просування. Окрім того, росіяни планували наступ на Харків і з боку Луганської області, протиснувши лінію оборони України.

відео дня

"Їхні плани були досить очевидні, проте в реальному житті вони не змогли їх втілити", - констатував Жорін.

Він також додав, що підрозділи 3-ї ОШБр були перекинуті на Харківщину ще до початку наступу.

"Ми трохи заздалегідь встигли перекинути свої підрозділи, і саме тому нам вдалося, наприклад, у напрямку Борової досить ефективно зупинити і знищити величезну кількість росіян, які планували просунутися на тій ділянці і далі розвивати успіх вже на Ізюм, Харків. Тому наші сили були перекинуті трохи завчасно. Не скажу, що нам вистачало сил і ресурсів для того, щоби стримувати (росіян), але тим не менше, виходячи з того, що в нас було, ми змогли організувати ефективну оборону, знищуючи росіян. Це призвело до того, що ворог втратив боєздатність цілої дивізії і зараз думає, де знайти нові місця для спроб просування, тому що на тих ділянках в нього нічого не вийшло", - додав Жорін.

Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Харківському напрямку російські окупанти продовжують вести наступ, а також готують нові підрозділи для атак у Вовчанську.

Також відомо, що Сили оборони України вибили російських окупантів із населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Про це повідомляють аналітики моніторингового каналу Deep State.

Крім того, армія країни-агресорки Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Вимикатимуть одразу по три черги: графіки вимкнення світла на 19 липня

Вимикатимуть одразу по три черги: графіки вимкнення світла на 19 липня

19:28 Україна
Україна підписала угоду про гарантії безпеки ще з 2 країнами - перші деталі

Україна підписала угоду про гарантії безпеки ще з 2 країнами - перші деталі

18:50 Україна
Генерал про застосування ЗСУ дронів на полі бою: "Явно не програємо"

Генерал про застосування ЗСУ дронів на полі бою: "Явно не програємо"

18:28 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україну накриє потужний шторм: литимуть грозові дощі, град та шквали 2054

Україну накриє потужний шторм: литимуть грозові дощі, град та шквали

Ксенія Собчак стала посміховиськом на всю РФ - що сталося 1683

Ксенія Собчак стала посміховиськом на всю РФ - що сталося

У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю Шахедами 1423

У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю "Шахедами"

Вкрадено мільйони рублів : путіністка Любов Успенська скоїла великий злочин 1380

"Вкрадено мільйони рублів": путіністка Любов Успенська скоїла великий злочин

Останні новини

19:29

Стабілізувати фронт вдасться тільки восени, а перехопити ініціативу - ще пізніше - прогноз

19:28

Вимикатимуть одразу по три черги: графіки вимкнення світла на 19 липня

19:26

Жінка помітила дивні "опади" із димаря: всередині було дещо несподіване

19:10

Яким буде населення України до кінця 21 століття: шокуючий прогнозПогляд

18:55

Не без ризику: що відбувається з тілом після стояння на цвяхах

Росія загрузла на Сході та на Харківщині, вона не має ресурсу для наступу на півночі - ЖмайлоРосія загрузла на Сході та на Харківщині, вона не має ресурсу для наступу на півночі - Жмайло
18:50

Україна підписала угоду про гарантії безпеки ще з 2 країнами - перші деталі

18:28

Генерал про застосування ЗСУ дронів на полі бою: "Явно не програємо"

18:19

Батько пішов на смерть замість сина: на фронті загинув захисник України з КиївщиниВідео

17:56

20 аеродромів під ударом: коли ЗСУ зможуть бити вглиб РФ далекобійною зброєю - експерт

Реклама
17:56

Лівий берег України залишився майже без світла: яка поломка спричинила такі відключення

17:49

Король Чарльз засвітився за поцілунком із жінкою на очах у дружини - деталі

17:41

Наступ РФ на Харківщину: окупантам вдалось досягти однієї мети - Жорін

17:30

Має бути здоровий глузд: чи можна у церкві фотографувати

17:24

Після зради і розлучення: зірка шоу "Танці з зірками" розповів, у кого закоханий

17:00

Перебуває на межі, але продовжує наступати: Маломуж назвав задум Путіна

16:59

Графіки в Україні будуть "значно м'якшими": стали відомі конкретні терміни

16:40

Що робити, якщо згорів на сонці: поради лікарів

16:27

Стало відомо, навіщо Кіркоров сплавив дітей в іншу країну

16:22

Будете здоровими весь рік: якою водою потрібно облитися 19 липня - прикмети

16:20

Лукашенко наказав відвести війська від кордону з Україною: яка ціль диктатора

Реклама
16:13

Танки і не тільки: Франція передасть Україні новий пакет допомоги - що в нього ввійде

16:09

Андрій Лузан уперше озвучив, у яких військах служитимеВідео

15:55

Як підключити телефон до телевізора: топ-5 способів

15:54

Як зменшити взуття, якщо воно велике: найдієвіші способи

15:44

Зеленський натякнув на Орбана: "Хтось хоче сприяти війні за рахунок України"

15:40

Тривають бої на островах лівого берега Дніпра, РФ спробує зайняти правобережжя — DeepState

15:36

Кому не будуть відключати світло: Кабмін розширив список

15:30

Лайма Вайкуле пояснила, чому почала співати українською мовою: "Це страшно"Відео

15:03

Дрони СБУ підірвали штаб та базу РФ у Криму: ЗМІ дізналися деталі спецопераціїВідео

14:59

Знищення військових аеродромів РФ та кінець війни: гучна заява Зеленського

14:47

Наступ РФ на Сумщину: Жмайло назвав умову, за якої можлива атака

14:40

Майже кондиціонер: як зробити вентилятор ефективнішимВідео

14:34

Названо ім'я володарки титулу "Міс Всесвіт Україна"-2024Відео

14:08

У популярного російського журналіста діагностували рак

14:06

Коли і як правильно підгодовувати черешню для багатого врожаюВідео

14:05

"Мама сказала, що це фотошоп": волонтерка показала, який вигляд Олена Зеленська має в реальному житті

14:00

У Криму зникли всі бойові кораблі РФ: Селезньов розкрив, із чим це пов'язано

13:52

У Мережі пишуть про прорив РФ на Сумщині: у ДПСУ розповіли про атаку диверсантів

13:40

Буде як магазинна: як консервувати кукурудзу – порада від досвідченої господиніВідео

13:33

Як очистити кран від вапняного нальоту всередині: трюк із кулькою

Реклама
13:33

"Найкращі": Цимбалару розкрила подробиці особистого життя після розлучення

13:18

Торгує носками біля метро — чому Тищенко покинув хвору матір та чи успадкував її діагноз

12:48

ЗСУ залишилися на Лівобережжі після виходу з Кринок: деталі боїв

12:42

Зеленський прибув до Великої Британії: стали відомі всі деталіФото

12:28

Беремо 300 г сиру і готуємо гору смачнючих пончиків - суперський рецептВідео

12:17

РФ може готуватися до нового наступу на Запоріжжя - Андрющенко

12:10

Взимку буде складніше: у NYT розкрили, чи витримає енергетика України аномальну спеку

11:38

Урожайне знищено: підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході

11:32

Впродовж наступних місяців: чи можливий наступ РФ на Суми чи Чернігів

11:13

Відключення світла в Україні стануть ще довшими: енергетики дали графік на 18 липня

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти