Армія РФ просунулася біля трьох населених пунктів на Донбасі - Deep State

Ворог просунувся в Калинівці, біля Карлівки та Залізного.

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Армія РФ просунулася в Калинівці, біля Карлівки та Залізного / Колаж: Главред, фото: Deep State, ОК Захід

Російські окупаційні війська просунулися в селищі Калинівка Часовоярської міської громади Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики моніторингового каналу Deep State.

Окрім Калинівки ворог також здобув територіальні успіхи в районі села Карлівка Новогродівської міської громади Покровського району та в місті Залізне Торецької міської громади Бахмутського району.

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Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначається, що за вчорашню добу ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Торецькому напрямках - там відбулося по 24 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку було зафіксовано шість безуспішних спроб противника просунутися в напрямках Греківки, Макіївки, Тернів і Торського.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали втрат під час семи спроб штурму позицій ЗСУ поблизу Верхньокам'янського, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до чотирьох, тривав бій біля Андріївки.

На Торецькому напрямку було зупинено 23 атаки російських окупантів, один бій ще тривав. Усі зусилля ворог спрямував у райони Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій, концентруючи зусилля біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

Втрати російських окупантів станом на ранок 18 липня, за даними Генштабу, становили:

особового складу - близько 563 640 (+1 130) осіб;

танків - 8 245 (+7) од;

бойових броньованих машин - 15 883 (+12) од.;

артилерійських систем - 15 465 (+54) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 274 (+50) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 20 833 (+92) од.;

спеціальної техніки - 2 593 (+7) од.

Втрати РФ у війні з Україною станом на ранок 18 липня / Інфографіка Главред

Загроза наступу РФ з Півночі - останні новини

13 липня глава ГУР Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу російських окупантів на півночі України. За його словами, "проблеми є, і вони мають тенденцію до загострення". Ця відповідь послідувала після запитання журналіста NV про те, чи вплинуть плани Кремля мобілізувати 300 тисяч росіян на наступ окупантів на сході та півночі в найближчі місяці.

"Якщо я почну відповідати на це запитання (про атаку РФ із півночі, - ред), ми з вами ще спровокуємо паніку. Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення", - сказав він.

При цьому глава ГУР додав, що "катастрофи немає, але не бачити проблем не вийде".

Пізніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував заяву Кирила Буданова про наступ країни-агресора Росії з півночі. Він заявив, що на північних кордонах України інформація та обстановка активно змінюються. За його словами, інтерв'ю у Буданова брали тоді, коли на Харківському напрямку були активні дії, при цьому армія РФ продовжувала свою наступальну операцію. ЗСУ зламали плани росіян не лише в Харківській області, а й по іншому північному напрямку. Утім, зазначає Юсов, загроза там залишається.

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