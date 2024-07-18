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РФ може просуватись далі після виходу ЗСУ з Кринок: в DeepState назвали напрямок

Юрій Берендій
18 липня 2024, 22:32
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Аналітик проєкту DeepState зазначив, що росіяни можуть прийняти рішення продовжити наступ на правий берег Дніпра після захоплення Кринок.
РФ може просуватись далі після виходу ЗСУ з Кринок: в DeepState назвали напрямок
Росіяни спробують продовжити наступ на Півдні / Колаж Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Українські бійці вийшли з Кринок ще всередині червня 2024 року. Протягом наступного місяця російські окупаційні війська займались зведенням фортифікаційних споруд на цьому напрямку бойових дій. Про те, чи є загроза подальшого просування ворога розповів військовий аналітик та співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий в ефірі телеканалу "Київ 24".

За його словами, останній бліндаж Сил оборони окупанти підірвали ще 17 червня. Після цього з'явилися відео, на яких було видно підрозділи ЗС РФ, що рухаються по руїнах вулиць села Кринки та намагаються закріпитися. Разом з тим Збройні Сили України змістилися на захід і били по окупантах на лівому березі. За аналізом аналітика, можна очікувати, що росіяни спробують продовжити наступ — перейти на правий берег Дніпра.

"Зараз робота ведеться якраз на цих островах. Не сказати, що там дуже критична ситуація — вони лізуть, вони намагаються там полазити. Звичайно, будуть відповіді з їхнього боку і, можливо, вони спробують закріпитися тепер на правому березі", — заявив він.

відео дня

Погорілий коротко описав події, що відбувалися протягом останніх 8-9 місяців. Він зазначив, що плацдарм мав складну логістику і протягом певного часу боєприпаси туди постачалися за допомогою дронів. Водночас бійці Сил оборони, зокрема підрозділи Тероборони і Нацполіції, активно атакували ворога. Завдяки їхнім зусиллям бригади Збройних Сил Російської Федерації втратили боєздатність, і командування противника було змушене відводити їх на відновлення.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Бої за Кринки - що відомо про відступ ЗСУ з Кринок

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, оборона ЗСУ в Кринках завершена, але операція захисників триває на прилеглих островах, повідомляє OSINT-спільнота DeepState. Вони зазначають, що бої за острови стали "новою проблемою" через значну концентрацію живої сили противника на лівому березі.

ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання в районі Кринок на Херсонщині. Більшість основних позицій українських захисників у цьому населеному пункті значно пошкоджені, повідомила Морська піхота.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій прокоментував ситуацію з боями за село Кринки на Херсонщині, зазначивши, що українські захисники залишилися на Лівобережжі після виходу з Кринок.

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