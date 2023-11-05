Все горить і вибухає: в глибокому тилу окупантів потужний "приліт"

Радник мера Маріуполя каже, що там все буде вибухати мінімум до ранку, врятувати нічого не вийде.

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В окупованому Сєдово стався потужний вибух / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Під Маріуполем в глибокому тилу стався сильний вибух. У селищі Сєдове Донецької області, який розташований на березі Азовського моря, в небо піднявся величезний вогняний стовп і звучить детонація. Відео потужного вибуху вже розлетілося в Мережі.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, на місці "прильоту" була стоянка військових машин окупантів, а також склад БК.

"Краса. До ранку буде детонувати точно. З місця кажуть, що лише третя частина складу зараз зруйнована, але врятувати там не вийде нічого", - написав Андрющенко.

відео дня

Дивіться відео вибуху в Сєдово:

В окупованому Сєдово стався потужний вибух / фото: скріншот

У мережі також повідомили про те, що там нібито були російські вертольоти, які прилетіли туди на ремонт.

Також стало відомо про те, що після "прильоту" і детонації в селищі пропала електрика.

Удари по окупантах

Раніше повідомлялося про те, що в Севастополі димить корабель окупантів. З'явилося відео, на якому видно дим, що піднімається над малим протичовновим кораблем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в окупованому Севастополі вибухнув великий гідрографічний катер Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін: повалив дим після потужного вибуху.

Нагадаємо, раніше у ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя. Крім корабля отримав пошкодження також військовий буксир РФ.

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