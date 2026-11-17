Паралельно американська сторона домагається від Москви пропозиції щодо майбутньої системи безпеки в Європі.

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Віткофф і Кушнер зустрінуться з українцями та європейцями / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Ключові тези:

Віткофф і Кушнер у четвер зустрінуться з українцями та європейцями

Тема - гарантії безпеки для України та відбудова економіки

Паралельно США ведуть переговори з Росією щодо безпеки Європи

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у четвер проведуть у Берліні переговори з українськими та європейськими посадовцями. Сторони мають розробити гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від нових нападів на Україну, і визначити план відбудови української економіки після війни. Про це пише Axios з посиланням на слова американського посадовця.

Зазначається, що команда Трампа постійно контактує з Києвом і європейськими столицями, а паралельно веде діалог із Москвою.

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У Вашингтоні пов'язують берлінські переговори з візитом Трампа до Китаю і називають їх частиною єдиної дипломатичної лінії. Держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і керівник апарату Білого дому Стівен Міллер супроводжуватимуть президента США в поїздці до Китаю. Їх уже поінформували про хід переговорів щодо України.

Який окремий трек із Москвою

Переговори в Берліні пройдуть за тиждень після того, як Віткофф і Кушнер запропонували Кремлю підготувати рамкову угоду про безпеку в Європі після війни.

"Цей напрям переговорів американські представники розглядають як паралельну спробу сприяти завершенню війни", - пише видання.

Раніше Axios писав, що США попросили Росію запропонувати конкретні кроки для зниження напруженості в Європі. Водночас у багатьох європейських урядах сумніваються, що Москва виконуватиме будь-які домовленості.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи змінить позицію Кремль за столом переговорів

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов говорив, що Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та тиск на Україну.

На його думку, Кремль найближчим часом не пом'якшить свою позицію за столом переговорів.

"Кремль посилюватиме умови та висуватиме нові вимоги. Тому оптимізму щодо того, що щось зміниться на краще для нас або що Кремль перейде до більш раціональної позиції, у мене немає", - підкреслив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 16 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та європейські партнери провели черговий раунд переговорів щодо завершення війни. До консультацій уперше в повному складі долучилися представники європейських країн та організацій, які братимуть участь у подальших перемовинах із Росією.

Австрія запропонувала наділити європейську команду на мирних переговорах щодо завершення війни, яку країна-агресорка Росія веде проти України, змістовним мандатом із чотирьох напрямків: політичного, безпекового, гуманітарного та економічного.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 і Євросоюз. Йдеться про спільну команду інституцій ЄС і групи E5, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща. Паралельно ЄС забезпечить Україні максимальну підтримку і посилить тиск на країну-агресорку Росію.

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