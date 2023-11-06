Росіяни за допомогою авіації хочуть оточити Авдіївку: ЗСУ тримають оборону та знищують окупантів

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки.

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У Генштабі повідомили про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада, 14 окрема механізована бригада

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що минулої доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнень із окупаційною армією країни-агресорки Росії.

Як повідомив Генштаб на сторінці у Facebook, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить активну диверсійну, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області успіху не мали.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

За минулу добу авіація українських Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога.

відео дня

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, що ЗСУ потужно пошкодили ракетний корабель РФ із "Калібрами". Збройні сили України 4 листопада атакували суднобудівний завод у Керчі у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

ЗСУ відбили "м'ясні штурми" РФ і "покришили" сотні росіян разом з технікою. На Таврійському напрямку за минулу добу ворог завдав вісім авіаційних ударів і 26 артобстрілів, при цьому сталося 42 бойових зіткнення, більшість з яких - біля Мар'їнки.

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