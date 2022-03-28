Взяти Одесу без Миколаєва не можна, а за Херсоном у окупантів хитке становище - генерал-майор СБУ

Одеса якісно укріплена, окупанти РФ не зможуть зайти до міста - Ягун / Фото Reuters

На порядку денному сил оборони України знаходиться питання відкидання російських окупаційних військ за межі Херсона, де у них хитке положення. Наразі росіяни погрожують морською операцією в Одеській області, однак такі заяви робляться, скоріше, для залякування. Берегова лінія регіону добре укріплена, що показала остання невдала операція окупантів. А без Одеси їм не вдасться захопити і Миколаїв. Однак зараз найсерйозніше занепокоєння викликає те, що окупанти викрали вже 14 українських мерів. Про це заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

У ефірі телеканалу Еспресо TV він сказати про те, що, на його думку, заяви росіян про морську операцію в Одесі більше схожі на залякування. Останній невдалий маневр з висадки десанту зі швидкісних катерів це чітко продемонстрував - їм не вдалося навіть підійти до берега на потрібну відстань. Берегова лінія в регіоні якісно обладнана, тому спроби пройти до міста успіхом для них не увінчаються.

Як вважає генерал, Одесу неможливо буде захопити без Миколаєва. На порядку денному знаходиться питання відтіснення окупаційних військ за межі Херсона, де у них слабші позиції.

"Взяти Одесу без взяття Миколаєва неможливо. Наразі стоїть питання про те, що росіян слід відкинути за межі Херсона. Там у них дуже хитке становище", - сказав Віктор Ягун.

Також він підкреслив, що наразі найсерйозніше занепокоєння викликають не плани агресора щодо наступу, а їх незаконні заходи на захоплених територіях. Згідно з інформацією Ягуна, загарбники викрали вже 14 мерів. Де зараз знаходяться люди невідомо. У окупації владою призначають українських колаборантів.

Нагадаємо, раніше в Одеській обласній військовій адміністрації заявили, що ЗСУ знищили бригаду морських піхотинців РФ, які збиралися штурмувати місто. Разом з бригадою ліквідовано і їх командира.