Окупанти отримали по зубах на Херсонщині: ЗСУ відбили атаку, ворог відступив

ЗСУ відбили атаки окупантів / Фото Reuters

На Слов'янському напрямку агресор РФ обстрілював райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібровно, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне, розповіли у Генеральному штабі Збройних сил.

Як йдеться в опублікованому в Facebook зведенні, українські військові відбили штурми окупантів в районах Долини, Курульки і Мазанівки.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку за підтримки артилерії. Здійснюють обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лисичанська, Верхньокам'янки та Лоскутівки, завдали авіаудару неподалік від Вовчаярки.

На Краматорському напрямку агресор обстріляв з артилерії район населеного пункту Маяки.

На Авдіївському, Курахівському і Запорізькому напрямках ворог обстріляв позиції українських військ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар'їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір'я, завдав ракетно-артилерійські удари по цивільній інфраструктурі населених пунктів у тилових районах сил оборони.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Променя. Окрім цього ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.

Ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіно за підтримки армійської авіації, але зазнав поразки і відійшов.

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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