Окупанти перекинули новий підрозділ у Вовчанськ: чого вони добиваються

Окупанти почали менше застосовувати авіаційну компоненту, а за вчорашній день авіаударів не завдавали зовсім, каже Саранцев.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-perebrosili-novoe-podrazdelenie-v-volchansk-chego-oni-dobivayutsya-10586852.html Посилання скопійоване

Окупанти перекинули новий підрозділ у Вовчанськ / колаж: Главред, фото: flickr

Армія країни-агресорки РФ не відмовляється від своїх намірів захопити Вовчанськ в Харківській області. Окупанти провели ротацію в районі міста. Зокрема, перекинули новий підрозділ з Луганської області. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що зараз загарбники намагаються розширити зону контролю у Вовчанську і просуватися флангами, але тактика окупаційних військ особливо не змінилася.

"Єдине змінилося те, що вони почали менше застосовувати авіаційну компоненту. Приміром, за вчорашній день авіаударів не завдавали", — підкреслив речник ОТУ. відео дня

Саранцев пов’язав зменшення кількості авіаударів в районі Вовчанська з тим, що раніше Сили оборони України завдали успішних ударів по території аеродрому "Морозовськ" в Ростовській області РФ. Там було знищено склади з боєприпасами та інфраструктура.

"Ми пов’язуємо це з появою F-16 в українському небі, із заявами президента щодо підсилення ППО на Харківщині. Також це може бути пов’язано з тим, що противник авіаційну компоненту задіює на тому напрямку, який для нього є наразі більш важливим. Тобто це Покровський напрямок, Донеччина", — додав військовий.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу. На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Бої на Харківському напрямку - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська посилюють бойові пости та особовий склад на Харківщині, що свідчить про підготовку до наступальних дій. Найбільш інтенсивні бої тривають у Вовчанську.

Також складною залишається ситуація на відтинку Стрілеча-Липці і в Глибокому, каже Юрій Федоренко.

Кирило Буданов заявляв, що війська агресора Росії намагалися створити на півночі Харківської області так звану буферну зону, проте їхні плани провалилися. Звільнення захоплених районів - лише питання часу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред