Позиції переходять з рук в руки: на Харківщині точаться пекельні бої

В районі одного з населених пунктів ситуація дуже динамічна, однак стверджувати про захоплення агресором нової території не варто.

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ЗСУ не дають пробитися ворогу на Харківщині попри постійні атаки нових груп / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України

На Харківщині тривають активні бойові дії, армія країни-агресора Росії не хоче відступати і постійно проводить атаки. Складною залишається ситуація на відтинку Стрілеча-Липці і в Глибокому. Про це в етері "Еспресо" розповів командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Сказати про те, що противник повною мірою заволодів населеним пунктом, не варто, тому що деякі позиції є перехідні з рук в руки. Противник проявляє достатньо потужний тиск і також, додатково до того, високу динаміку бойових дій", - розповів військовий.

Це означає, що наразі попри втрати РФ все ще має резерви і залучає їх як і в живій силі, так і в техніці. Окупанти шукають спроможності для того, щоб постійно тримати градус та штурмувати.

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Однак зараз вже не йде мова про можливість РФ залучати професійні війська - в бій зі сторони ворога, за словами Федоренка, йдуть механіки, кухарі та інші військові на забезпеченні.

"Сказати про те, що у противника є бодай якісь значні тактичні успіхи на полі бою, не варто. Позиції, які є в Сил оборони, в більшій частині залишаються за нами. Попри те, що противник активно б'є по передових позиціях, зокрема застосовує й свою авіацію з керованими бомбами дуже високоінтенсивно, все одно це не дає йому бажаних результатів", - підсумував командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Бої окупантів проти ЗСУ на Харківщині - останні новини

Нещодавно у районі населеного пункту Лук'янці Харківської області з'явилися ознаки того, що російські окупаційні війська планують відновити наступальні дії штурмовими групами 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу.

Напередодні стало відомо, що російське військове і політичне керівництво потрапило в пастку, з якої тільки два виходи: або продовжувати палити війська в Харківській області, але тоді ці війська потрібно десь знімати і, відповідно, послаблювати фронт. Або треба відводити війська з Харківщини, інакше вони там просто загинуть під впливом наших вогневих засобів.

Нагадаємо, кілька днів тому окупаційна російська армія атакувала поблизу Глибокого та у Вовчанську, а ЗСУ контратакували біля Глибокого. Водночас військове командування РФ продовжує посилення російських військ під Глибоким і Вовчанськом для ведення наступальних дій на Харківському напрямку.

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