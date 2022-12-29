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Окупанти панікують: у ЗСУ розповіли, як палять і "перемелюють" вагнерівців

29 грудня 2022, 08:10
Артилеристам ЗСУ часто доводиться зупиняти ворога за десятки метрів від наших укріплень.
ВСУ, війна, українські військові
Українські військові на фронті / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Артилеристи ЗСУ прикривають нашу піхоту, яка зараз утримує позиції у боях на Донбасі.

Лавини окупантів рідшають після кожного прильоту, тому що важкі 152 міліметрові снаряди потрапляють в ціль, йдеться в матеріалі ТСН.

"Буває такий день, що вони постійно лізуть і лізуть, і ми постійно відпрацьовуємо", — розповідає український захисник з позивним "Малий".

Високоточна робота артилеристів ЗСУ сіє паніку в лавах окупантів. "За ними полює ворожа артилерія, дрони і авіація. Ми всюди потрапляємо по ним, щоб це не було, ми постійно тримаємо їх на вогні", — розповідає боєць "Малий".

Журналісти зазначають, що артилеристам ЗСУ часто доводиться зупиняти ворога за десятки метрів від наших укріплень. На відео з дрона роботи артилеристів - трупи вагнерівців навколо наших позицій. Тому на помилку не мають права, бо за десять метрів наші хлопці.

"Дадуть мету буває по піхоті, але більшість по техніці. Техніку більше б'ємо, ніж піхоту", — зазначає боєць "Артист".

Автори сюжети підкреслили, що раніше артилеристи ЗСУ звільняли Херсон і палили російських десантників, а нині на Донбасі "перемелюють" вагнерівців і російських військових.

Ще б снарядів побільше, кажуть хлопці, так і розмова була б коротшою, а рух нашої піхоти був би швидшим, запевняють українські захисники.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Читайте більше:

ЗСУ лінія фронту війна Росії та України
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