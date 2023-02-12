Окупанти відійшли назад: ЗСУ завдали неймовірної шкоди військам Путіна

На Кремінському напрямку ворог зазнав суттєвих втрат так, що навіть "трохи дав відпочити нашим захисникам".

Українські військові, ЗСУ, Сергій Гайдай / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Офіс президента України

Окупанти кілька днів активно вели атаки на Кремінському напрямку. Однак зазнали суттєвих втрат і відійшли.

Як повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, ситуація в Луганській області складна, але повністю контролюється Силами оборони.

"Кілька днів тому було дуже багато потужних атак. Основні зусилля були кинуті на Кремінському напрямку. Ворог не дає спокою і в напрямку Білогорівки, там постійні обстріли з танків, важкої артилерії та авіації", - розповів Гайдай.

Втім, як зазначив очільник ОВА, на Кремінському напрямку ворог зазнав суттєвих втрат так, що навіть "трохи дав відпочити нашим захисникам".

"Вони (окупанти - ред.) відтягнулися, адже їм потрібно було поповнити свої підрозділи, оскільки були досить розбиті. Намагалися йти навіть колоною техніки, але після хорошої відповіді від наших захисників вони так само відійшли назад", - повідомив Гайдай.

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