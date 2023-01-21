ЗСУ йдуть вперед і просувають лінію фронту до Кремінної – Гайдай

Біля Кремінної тривають важкі бої, окупанти відправляють в атаку зеків по мінних полях.

Українські військові просуваються біля Кремінна / 93-тя ОМБр Холодний Яр, Офіс президента, Радіо Свобода

Підрозділи Збройних сил України ведуть запеклі бої в Луганської області, поступово наближаючи лінію фронту до Кремінної.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу FreeДом, біля Кремінної тривають важкі бої.

"Росіяни відправляють в атаку зеків навіть по мінних полях... Окупанти кидають туди додаткові резерви, бо розуміють, що лінія фронту наближається до Кремінної", — пояснив він.

При цьому глава Луганської ОВА уточнив, що окупанти залишають на полі бою навіть загиблих кадрових військових, не кажучи вже про "вагнерівців".

Разом з тим Гайдай додав, що Лисичанський НПЗ окупанти намагаються використовувати в якості плацдарму.

Ситуація на Донбасі

Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

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