ЗСУ йдуть вперед і просувають лінію фронту до Кремінної – Гайдай

Підрозділи Збройних сил України ведуть запеклі бої в Луганської області, поступово наближаючи лінію фронту до Кремінної.
Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу FreeДом, біля Кремінної тривають важкі бої.
"Росіяни відправляють в атаку зеків навіть по мінних полях... Окупанти кидають туди додаткові резерви, бо розуміють, що лінія фронту наближається до Кремінної", — пояснив він.
При цьому глава Луганської ОВА уточнив, що окупанти залишають на полі бою навіть загиблих кадрових військових, не кажучи вже про "вагнерівців".
Разом з тим Гайдай додав, що Лисичанський НПЗ окупанти намагаються використовувати в якості плацдарму.
Ситуація на Донбасі
Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.
Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.
Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.
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