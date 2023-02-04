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Військовий експерт спрогнозував, як ЗСУ можуть звільнити Кремінну та Сватове

4 лютого 2023, 04:50
Відомий військовий експерт Роман Світан впевнений, що ЗСУ в Луганській області залишилося просунутися кілька кілометрів.
Світан, ВСУ
Військовий експерт спрогнозував, як ЗСУ можуть звільнити Кремінну та Сватове / Колаж фото УНІАН

Українській армії в Луганській області залишилося просунутися кілька кілометрів-і тоді російські війська змушені будуть відступати з Кремінної в бік Рубіжного. Про це заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону відомий військовий експерт Роман Світан

"Кремінну ми могли взяти і раніше, до Нового року. Там був момент, пов'язаний з нашими певними діями. Тільки ми не саму Кремінну повинні були взяти — ми повинні були перерізати нитки поставки, тобто взяти практично в повне оточення саму Кремінну. Але зайти з півдня. Не з півночі, як ми зараз перерізаємо і виходимо до Червонопопивки, а зайти з півдня. Так, десь на 5-е число (січня – Главред). Але не склалося", - розповів експерт.

Водночас Світан переконаний, що ЗСУ таки звільнять від ворога і Кремінну, і Сватове. Він також описав сценарій, за яким це може статися.

"Ми однозначно візьмемо не тільки Кремінну і Сватове. Зі Сватове - тут простіше. Зараз йдемо через Куземівку: трохи південніше, - північніше Сватове, перерізаємо дорогу основну з Валуйків. Після того, як її переріжемо, залишиться тільки одна дорога: на Старобільськ. І до неї теж підійдемо. Тобто ми Сватівський гарнізон просто видавимо — і вони підуть зі Сватового", - підсумував експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться цього року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк підкреслив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться у березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижче, ніж був в СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

Інші новини:

ЗСУ Сватово Кременная Роман Світан
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