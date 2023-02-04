Відомий військовий експерт Роман Світан впевнений, що ЗСУ в Луганській області залишилося просунутися кілька кілометрів.

Військовий експерт спрогнозував, як ЗСУ можуть звільнити Кремінну та Сватове / Колаж фото УНІАН

Українській армії в Луганській області залишилося просунутися кілька кілометрів-і тоді російські війська змушені будуть відступати з Кремінної в бік Рубіжного. Про це заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону відомий військовий експерт Роман Світан

"Кремінну ми могли взяти і раніше, до Нового року. Там був момент, пов'язаний з нашими певними діями. Тільки ми не саму Кремінну повинні були взяти — ми повинні були перерізати нитки поставки, тобто взяти практично в повне оточення саму Кремінну. Але зайти з півдня. Не з півночі, як ми зараз перерізаємо і виходимо до Червонопопивки, а зайти з півдня. Так, десь на 5-е число (січня – Главред). Але не склалося", - розповів експерт.

Водночас Світан переконаний, що ЗСУ таки звільнять від ворога і Кремінну, і Сватове. Він також описав сценарій, за яким це може статися.

"Ми однозначно візьмемо не тільки Кремінну і Сватове. Зі Сватове - тут простіше. Зараз йдемо через Куземівку: трохи південніше, - північніше Сватове, перерізаємо дорогу основну з Валуйків. Після того, як її переріжемо, залишиться тільки одна дорога: на Старобільськ. І до неї теж підійдемо. Тобто ми Сватівський гарнізон просто видавимо — і вони підуть зі Сватового", - підсумував експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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