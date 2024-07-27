Окупанти обстріляли центр Глухова на Сумщині: загинула дитина, багато поранених

Російські окупанти обстріляли Сумщину з реактивної системи залпового вогню, повідомила обласна прокуратура.

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Росіяни обстріляли Глухів з РСЗВ / Колаж: Главред, фото: прокуратура Сумщини

Вдень 27 липня російські окупанти обстріляли центр міста Глухів Сумської області. Внаслідок обстрілу загинула дитина, ще 12 цивільних отримали поранення. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

За даними прокуратури Сумщини, близько 12:40 окупанти застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни та завдали удару з реактивної системи залпового вогню по Глухівській громаді. Було зафіксовано 12 вибухів.

"Унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні", - йдеться в повідомленні. відео дня

Також в результаті атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин і транспортні засоби. Наразі на місці події працюють рятувальники і правоохоронці, які документують наслідки.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Атаки РФ по території України - останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 27 липня російські війська атакували дронами Полтавську область та пошкодили промисловий об'єкт. Пожежу ліквідували рятувальники, постраждалих немає.

Водночас уламки ворожого БпЛА впали на Київщині, через що виникла пожежа травʼяного настилу. Внаслідок атаки пошкоджено дахи двох будинків та паркан, обірвані електропроводи. Постраждалих немає.

Повітряні Сили ЗСУ підтвердили, що атака відбулася за допомогою керованих ракет Х-59/Х-69 та ударних БпЛА "Shahed". Українські захисники збили усі цілі.

Як повідомляв Главред, 26 липня Росія атакувала Запорізький район. Внаслідок чого поранення отримали три цивільних: дві жінки та один чоловік. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що протягом доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах області.

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