Пожежа на об'єкті промисловості в Полтаві: деталі нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 27 липня 2024 року ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 та чотирма ударними БпЛА "Shahed".

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Деталі нічної атаки РФ по Україні / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські війська в ніч проти 27 липня атакували дронами Полтавську область. Пошкоджено промисловий об'єкт. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram.

"Росія вночі атакувала Полтавську область дронами. Є пошкодження промислового об'єкта", - розповів він.

За його словами, в результаті виникла пожежа, її ліквідували рятувальники.

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"На щастя, без постраждалих", - додав Пронін.

В той же час, голова Київської ОДА Руслан Кравченко розповів, що уламки ворожого БпЛА впали на території одного з населених пунктів Київщини. Виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували.

"Четверту ніч поспіль область під атакою ворожих ударних дронів. Тривога оголошувалася тричі. Влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Обірвані електропроводи. Також пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки фіксуються на присадибних ділянках. Оперативні групи продовжують свою роботу з ліквідації наслідків атаки", - йдеться в його повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗС України повідомили, що у ніч на 27 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області та чотирма ударними БпЛА "Shahed" із Приморсько-Ахтарська – РФ.

"Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БпЛА "Supercam", 1 ударно-розвідувальний БпЛА "Форпост", 1 БпЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Робота ППО / фото: Повітряні Сили

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атаки РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що російське військове командування змінює тактику застосування безпілотників. Він зазначив, що можливо це пов’язано з невеликою кількістю вироблених безпілотників.

В той же час, в Україні став міцнішим захист неба. Німеччина вже передала додаткову систему ППО Patriot. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський.

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