Вночі РФ атакувала Ізмаїл: є "прильоти" в порт і багатоповерхівку, постраждали люди

Минулої ночі вибух пролунав і на території Румунії - у селі Плауру. Це сталося під час масованої атаки БпЛА на Одеську область.

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Вночі окупанти обстріляли Ізмаїл / Фото: facebook.com/izmail.rda, t.me/odeskaODA

У ніч на 24 липня російські окупанти атакували дронами Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт. Унаслідок "прильоту" в будинок є поранені. Крім того, вночі російський "Шахед" ударив по румунському селу Плауру.

Як повідомляє Ізмаїльська РДА у Facebook, вночі країна-агресор РФ знову атакувала Ізмаїльський район.

"Порушуючи існуючі правила і звичаї війни, росією навмисне було здійснено масований обстріл БПЛА дронамі-камікадзе "Шахед", внаслідок чого постраждала портова інфраструктура на території Ізмаїла", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Внаслідок нічної атаки відбулося влучання в житловий п'ятиповерховий будинок в Ізмаїлі. Унаслідок цього сталося часткове руйнування вікон, сходової клітки та фасадної частини 5-поверхового житлового будинку без подальшого загоряння. Загиблих немає, але є постраждалі. Госпіталізовано 3 людини. На місці проводиться ліквідація наслідків обстрілу.

Як розповів очільник ОВА Олег Кіпер, двох із трьох постраждалих госпіталізовано у стані середнього ступеня тяжкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.

За його словами, внаслідок обстрілу сталося руйнування кількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажні автомобілі. На місці також спалахнула пожежа - її оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Тим часом ЗМІ пишуть, що минулої ночі вибух пролунав на території Румунії - у селі Плауру. Це сталося під час масованої атаки БпЛА на Одеську область. За попередніми даними, це був "Шахед".

Село Плауру розташоване біля кордону з Україною не більше ніж за 300 метрів від порту Ізмаїл.

Село Плауру / карта

Також у Мережі з'явилося відео удару по Румунії вночі 24 липня:

Скільки дронів було збито

Минулої ночі окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" і ракетою, тип якої встановлюють, із Бєлгородської області РФ. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Також ворог атакував південь України ударними БпЛА типу "Shahed".

Загалом окупанти застосували 23 ударні дрони.

Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. У результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА. Більшість - в Одеській області.

За минулу добу та поточну добу Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 - Zala, 2 - Supercam, 2 - Орлан-10.

Захисники неба збили 17 "шахедів" і 8 дронів-розвідників / Фото: t.me/ComAFUA

Обстріл Харкова - останні новини

Уранці 24 липня в Харкові прогриміли вибухи. Російські окупанти завдали ударів по місту.

Зокрема, о 05:30 ранку окупанти обстріляли Немишлянський район. Унаслідок ракетних балістичних ударів пошкоджено промислову будівлю, п'ять автомобілів, один будинок.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, є інформація про одного загиблого. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

Також близько 05:00 окупанти вдарили по Малоданилівській громаді. Під обстріл потрапило селище Лісове. Один чоловік отримав поранення, госпіталізації він не потребував.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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