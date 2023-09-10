Окупанти вночі атакували Київ дронами: уламки влучили в квартиру, виникли пожежі

ППО збила над столицею понад 20 ворожих дронів, частина уламків впала на відкриту територію, частина спричинила загоряння. Також уламки влучили в квартиру.

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Окупанти вночі атакували Київ дронами/ колаж: Главред, фото: КМВА, Telegram

Російські окупанти у ніч на неділю, 10 вересня, атакували Київ дронами-камікадзе. Було чути низку вибухів, працювала протиповітряна оборона. Було зафіксовано падіння уламків у Святошинському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському і Дарницькому районах столиці України.

На місці падіння частини уламків виникли загоряння. Є один постраждалий. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

У Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки, внаслідок цього виникло загорання. В Дарницькому районі вони впали на нежитлове приміщення, розміри і характер руйнувань уточнюється.

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Загалом більшість уламків впали на відкриту, незабудована територію. Але було влучання у квартиру в Шевченківському районі.

"У Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв", – розповів начальник КМВА Сергій Попко.

У КМВА розповіли, що здебільшого уламки пошкодили авто, дорожнє покриття і тролейбусні лінії електропередач. Одна людина постраждала. За ніч було ППО знищила понад два десятки ворожих дронів.

"Але більшість уламків – впали на відкриту, незабудована територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю)", – зазначили у КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у постраждалого гостра реакція на стрес.

"У Подільському районі один постраждалий. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці", – зазначив міський голова.

Наслідки атаки дронами на Київ/ КМВА

Наслідки атаки дронами на Київ/ КМВА

Окупанти запустили по Україні 32 дрони

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 10 вересня російські загарбники запустили по нашій державі 32 безпілотники, 25 з них вдалося збити.

"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину", – йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Атаки Росії ракетами по Україні

Нагадаємо, що під ранок у п'ятницю, 8 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Сумах. Пізніше стало відомо, що пошкоджено десятки будинків і є постраждалі. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Пізніше повідомлялося, що у лікарні померла одна з постраждалих у Сумах. Мешканка міста Суми отримала травми внаслідок російського ракетного удару по приватному сектору обласного центру.

Також РФ вдарила ракетою по будівлі поліції у Кривому Розі 8 вересня. У ЗСУ повідомили, що РФ ймовірно запустила по Кривому Рогу ракету "Іскандер". В результаті російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники дістали з-під завалів. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.

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