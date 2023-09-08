РФ вдарила ракетою по будівлі поліції у Кривому Розі: є жертва і багато поранених

В результаті удару РФ по Кривому Розі є загиблий, розповів Сергій Лисак.

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Наслідки удару РФ по Кривому Розі / Колаж: Главред, Фото: t.me/s/dnipropetrovskaODA

Російські окупаційні війська завдали нових ракетних ударів по українським містам в п'ятницю вранці, 8 вересня.

Вибухи прогриміли у Запоріжжі, в результаті є потерпілий. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.

"Вранці військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю - поранення отримала людина. На місці удару працюють відповідні служби", - підкреслив він.

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Повідомлення Ю. Малашко / t.me/s/zoda_gov_ua

Удар РФ по Кривому Рогу

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в п'ятницю вранці місті прогримів вибух.

За його даними, в адміністративній будівлі розташовувалися відразу кілька офісів.

Повідомлення О.Вілкула / t.me/vilkul

У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що в результаті удару РФ по Кривому Розі є жертви.

"Приліт у Кривому Розі. Ракета влучила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий і 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів. Загорілися гаражі. Вогонь охопив 200 кв.м. інформація уточнюється", - повідомив він.

Повідомлення С.Лисака / t.me/s/dnipropetrovskaODA

Як уточнили у Нацполіціі, в результаті російського удару по Кривому Розі загинув співробітник поліції.

"В результаті російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони перебувають у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості",- додали в Нацполіціі.

Повідомлення Нацполіції / Нацполіція

Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, кількість поранених у Кривому Розі зросла до 25 осіб.

Повідомлення І.Клименка / t.me/Klymenko_MVS

Пізніше стало відомо про те, що число постраждалих у Кривому Розі досягло 44 осіб.

Ракетні удари РФ

Нагадаємо, окупанти РФ завдали ракетного удару по Сумах: влучили в приватний сектор, є руйнування. У Сумах в результаті ракетного удару російських окупантів 8 вересня був зруйнований будинок в приватному секторі, пишуть місцеві чиновники.

Раніше під час тривоги прогриміло відразу мінімум два потужні вибухи в Запоріжжі. Вибухова хвиля вибила вікна в багатоповерхівці. Також пошкоджено будівлю навчального закладу та супермаркет. В результаті загинули чоловік і жінка. Ще одна жінка поранена.

Рано вранці 6 вересня у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У столиці уламки ракети впали на торгове підприємство. Сталося загоряння. Жертв і постраждалих не виявлено.

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