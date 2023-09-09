Ракетний удар по Сумах: у лікарні померла одна з постраждалих

У лікарні померла одна з постраждалих внаслідок ракетного удару країни-агресора РФ по приватному сектору в місті Суми 8 вересня.
"Вчора в лікарні померла мешканка міста Суми, яка отримала травми внаслідок ракетного удару по приватному сектору обласного центру. Наші співчуття рідним і близьким загиблої", - повідомили у Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації.
Як повідомляв Главред, 8 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору в Сумах. Ракета влучила в приватні будинки в районі Козацького проспекту. Повідомлялося про трьох постраждалих.
У ДСНС України одразу після удару повідомляли, що з-під завалів вдалося врятувати чоловіка (1953 р.н.) і жінку (1958 р. н.). Згодом кількість постраждалих зросла до трьох осіб.
Також було зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкодження отримали понад 20 будинків та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.
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