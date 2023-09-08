Окупанти завдали ракетного удару по Сумах: влучили у приватний сектор, є руйнування

У Сумах в результаті ракетного удару російських окупантів 8 вересня був зруйнований будинок в приватному секторі, пишуть місцеві чиновники.

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На місці удару ретельно відпрацьовують всі екстрені служби / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Російські окупаційні війська завдали по Сумах ракетного удару під ранок у п'ятницю, 8 вересня, і зафіксовано руйнування будинку в приватному сектора. Про це повідомляють представники Сумської обласної військової адміністрації.

"У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок", - кажуть чиновники.

Також в СОВА відзначили, що на місці ретельно відпрацьовують всі екстрені служби.

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"Людям надається вся необхідна допомога", - додали чиновники.

Як пізніше написав мер Сум Олександр Лисенко, було влучення ракети в приватні будинки в районі Козацького проспекту.

"Деякі будинки пошкоджені, один - зруйнований", - написав чиновник.

Нагадаємо, раніше попередній удар окупантами по Сумах було завдано ввечері 29 липня. Тоді агресори завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. Є жертви і постраждалі.

"Увечері 29 липня зафіксовано попадання ворожої ракети по навчальному закладу. На місці події працюють правоохоронці, які фіксують наслідки", - повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Крім того, 29 липня під час тривоги прогриміло відразу мінімум два потужні вибухи в Запоріжжі. Вибухова хвиля вибила вікна в багатоповерхівці. Також пошкоджено будівлю навчального закладу та супермаркет. В результаті загинули чоловік і жінка. Ще одна жінка поранена.

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